"Il vino e la Toscana, una storia d'amore", Firenze Fiera omaggia BuyWine

Domani (10 febbraio) alle ore 11,00, alla Fortezza da Basso, al piano terra del Padiglione Spadolini, in occasione dell’opening di BUYWINE Toscana (la vetrina internazionale dedicata ai vini DOC, DOCG e ICT con 230 aziende toscane partecipanti e 160 buyer esteri da 39 paesi), andrà in scena Il vino e la Toscana, una storia d’amore, l’omaggio di Firenze Fiera a questo importante evento giunto alla 13sima edizione.

L’attrice Raissa Moretti si esibirà nell’interpretazione di un testo scritto da Lorenzo Becattini, un racconto originale che celebra le eccellenze dei vini toscani chiamando in causa 40 etichette. Nomi che diventano ‘pretesto’ per una giovane donna di nome SOLAIA per presentare ironicamente il proprio fidanzato.

"Con questa iniziativa, che celebra il connubio indissolubile fra la Toscana, l’arte e il vino, "poesia della terra, poesia allo stato liquido" - come scrisse Mario Soldati nel 1968 - abbiamo voluto dare il nostro contributo all’apertura di questa mostra che rappresenta uno dei principali eventi di promozione economica del settore vitinicolo toscano nella nostra regione", il commento del presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini.

Fonte: Firenze Fiera - Ufficio stampa