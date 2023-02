Cinquanta incendi in un anno, condannato 63enne

Cinquanta incendi dolosi tra Marina e Castiglione della Pescaia, nel Grossetano, in quasi un anno, tra il 2016 e il 2017. Questa l'accusa per un 63enne, condannato dal tribunale di Grosseto a nove anni di reclusione. L'uomo, operaio in pensione, è stato ritenuto responsabile dei roghi che avevano causato danni ingenti all'ambiente e - in almeno due occasioni - anche gravi rischi alle persone.

Uno dei primi, nel luglio 2016, venne appiccato sulla Panoramica di Castiglione, arrivò a pochi metri dalle case. Circa un anno dopo in un'altra circostanza le fiamme divorarono parte della pineta sulla strada delle Collacchie sfiorando un campeggio.

Il 63enne avrebbe lanciato gli inneschi mentre era alla guida del camion con il quale all'epoca si recava a lavoro. In due di questi inneschi gli specialisti sono riusciti a isolare un Dna che è stato assegnato all'uomo finito poi sotto processo.