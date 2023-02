Cantiere non sicuro, denunciato titolare di un'impresa edile nel cuoio

Sui ponteggi e nel cantiere non erano garantite le precauzioni contro il pericolo di caduta dall'alto dei lavoratori. Per questo i carabinieri di San Miniato e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno denunciato nei giorni scorsi il legale rappresentante di una delle società edili controllate. È successo nell'ambito di servizi dei militari, volti a garantire la sicurezza e a contrastare il fenomeno del lavoro nero, che ha visto più cantieri edili pubblici e privati sotto la lente d'ingrandimento dei carabinieri.

Per la società in cui sono state rilevate violazioni alla normativa di settore, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e comminate sanzioni amministrative per un totale di circa 5mila euro. La società edile, monitorata, non potrà riprendere i lavori fino a quando non avrà ripristinato le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.