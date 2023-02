Carnevale a Greve: coriandoli, spettacoli e mostre fotografiche

La comunità sfila in maschera tra le piazze e gli spazi pubblici di Greve in Chianti. Esplode la girandola di eventi che punta dritta al cuore della festa più allegra dell’anno. Il week end alle porte si preannuncia ricco di proposte e alterna iniziative carnevalesche, teatro gratuito e mostre fotografiche. Sono quattro gli appuntamenti dedicati al divertimento dei più piccoli, in programma da domenica 12 febbraio a martedì 21 febbraio, per condividere colori, giochi, attività e varie forme di intrattenimento in occasione del “Carnevale in piazza”.

È così che si chiama il ricco il carnet itinerante promosso dal Comune di Greve in Chianti in collaborazione con il gruppo “Genitori attivi” e il Centro commerciale naturale, la Casa del Popolo, il Bar Sociale #PostAzione e il Teatro Boito. Domenica 12, in piazza Matteotti dalle ore 14:30 alle 17, ce ne sarà per tutti i gusti con l’intrattenimento musicale, i gonfiabili, la baby dance, le prelibatezze dolciarie, il truccabimbi e le merende che solleciteranno i palati dei più piccoli. Giovedì 16 febbraio alle ore 17 toccherà alla sala della Casa del Popolo di Greve accogliere una festa che alterna musica e animazione, mentre domenica 19 alle ore 16.30 il carnevale si festeggerà a teatro con una sfilata di maschere e premi per tutti al Boito. L’iniziativa è curata da La Tarumba. Ultimo appuntamento è quello di martedì 21 febbraio alle ore 16.30 che propone al bar sociale #PostAzione musica, giochi e merenda.

Quando si parla di maschere della tradizione e del teatro fiorentino non può che saltar fuori Stenterello, il re del palcoscenico del Carnevale chiantigiano. Del personaggio della commedia dell’arte racconta storia e caratteristiche la compagnia Mald’estro nell'opera teatrale “Stenterello”. Nato da un adattamento curato alla regia da Alessandro Calonaci, lo spettacolo prenderà vita domani, venerdì 10 febbraio alle ore 21:15, al Teatro Boito nell'ambito della rassegna “Venerdì a teatro”, programma di eventi culturali gratuiti promosso dal Comune. Lo spettacolo è ispirato all'omonima opera di Luigi Del Buono. Prenotazione facoltativa: 055 853889.

Altra iniziativa da non perdere, in programma sabato 11 febbraio alle ore 18.30 presso la saletta della Casa del Popolo di San Polo in Chianti, è l'inaugurazione della mostra fotografica di Sergio Salvadori “The street is the people”. Nel corso dell'evento sarà proiettato un video che sintetizza e ripercorre le opere esposte.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino