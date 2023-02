Carnevale e San Valentino, eventi alla Fucini di Empoli

Il Carnevale e la festa di San Valentino sono protagonisti nelle sale della biblioteca comunale Renato Fucini, pronte a ospitare una nuova settimana di eventi da non perdere per i più piccoli ma non solo. La prima tappa del calendario di attività è il laboratorio Sferruzza, sferruzza": lunedì 13 febbraio 2023 alle 15.30, le creative Sferruzzanti torneranno con tanti consigli sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del “ferri e filo”. Per partecipare all’incontro basta scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757840.

Spostandoci nella Sezione Ragazzi, il 13 febbraio l'appuntamento da non perdere è alle 17 con Baby m-Assaggi di lettura, letture ad alta voce per piccolissimi da 18 a 36 mesi di età. Il giorno seguente alla stessa ora, spazio a L'Ora del racconto. L'Amicizia e l'Amore, per partecipanti da 3 a 7 anni di età mentre il 16 febbraio alle 17 in 'trasferta al Centro Giovani Avane, negli spazi de La Vela Margherita Hack, si terrà L'Ora del fare. Maschere fai da te... E non solo! Scherzi in agguato, arriva il Carnevale, per età da 4 a 10 anni. Doppio appuntamento negli spazi della biblioteca di via dei Neri sabato 18 febbraio: al mattino, alle 10 e alle 11, chi vorrà potrà sperimentare l'esperienza di fare il bibliotecario con "#Bimbimbiblio. Ti regalo un giorno da bibliotecario" (7-10 anni) mentre nel pomeriggio alle 17 spazio a "Vi sentite più Arlecchino, Pulcinella o Colombina?, un'Ora del racconto dai 5 agli 11 anni che prevede nella Torre del Racconto un magico laboratorio sulla commedia dell'arte.

Tutte le iniziative della sezione Ragazzi sono su prenotazione da effettuare inviando una mail all'indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it oppure chiamando lo 0571 757873.

EMPOLI CHE SCRIVE - Domani, sabato 11 febbraio 2023, alle 17, nel Cenacolo degli Agostiniani si terrà la presentazione del saggio “Fabio Calvetti. Uno studio in rosso e nero” di Enzo Linari. Prima biografia critica del pittore, esponente di spicco della Nuova Figurazione italiana, l’opera ricostruisce l’intero sviluppo del percorso creativo dell’artista avvalendosi di documenti e quadri inediti. All’iniziativa interverranno tra gli altri: Giulia Terreni, assessora alla cultura del Comune di Empoli, Francesca Cecchi, referente della sezione empolese di ADi-SD empolese, Matteo Bensi, presidente del comitato organizzatore del Premio Pozzale, Filippo Lotti, critico d’arte, e Sabina Spannocchi, storica dell’arte. Saranno presenti l’autore e il pittore Fabio Calvetti. Nell’occasione sarà anche proiettato il docufilm “Incontro con l’artista”, a cura di Filippo Lotti e con la regia di Guglielmo Meucci. L’ingresso è libero.

LE VETRINE - La vetrina principale della biblioteca Libri alla finestra è dedicata al Giorno del Ricordo, 10 febbraio, in onore di tutte le vittime dei massacri delle foibe ed espone libri e film a tema dedicati a questo importante giorno. La vetrina della Sezione Ragazzi invece è intitolata Il nostro scaffale blu: dedicata al laboratorio L’Ora del Fare, è stata allestita dai ragazzi di #Bimbimbiblio. Non mancherà neppure la selezione di dvd "Gli imperdibili", film da ragazzi ma non solo.

GLI ORARI - La sezione Ragazzi è aperta dal lunedì al venerdì in orario 10 - 19 e il sabato nelle fasce orarie 9 - 13 e 16 - 20, mentre la sezione generale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Per quanto riguarda i punti prestito "Ti presto", alla Casa della memoria l'apertura al pubblico è il lunedì e il mercoledì in orario 16-19 mentre al Centro Giovani Avane è il martedì in orario 9-12 e il giovedì in orario 16-19. Al punto prestito Bibliocoop al Centro*Empoli in via Sanzio, porte aperte il lunedì dalle 9 alle 12 e il mercoledì e il venerdì dalle15 alle 19.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa