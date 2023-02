Intorno alle 9 di questa mattina, in largo Alinari a Firenze, un uomo avrebbe colpito la vetrina della porta di ingresso di un fast food fino a distruggerla.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha bloccato l'uomo, poi trasportato in ospedale per una valutazione medica al pronto soccorso di Santa Maria Nuova. Il soggetto, un 49enne italiano, secondo quanto emerso avrebbe agito in stato di alterazione psicofisica.