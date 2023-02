Fiutati dai cani antidroga, in casa hanno 4 kg di hashish: due arresti a Livorno

Fermati dopo una manovra anomala con l'auto, il fiuto dei cani antidroga per i due soggetti a bordo non ha lasciato scampo. La perquisizione, estesa nelle rispettive abitazioni, ha portato al rinvenimento e al sequestro di 4 kg di hashish suddivisi in 30 panetti. Una quantità tale da generare migliaia di dosi per un valore superiore ai 30mila euro. È successo a Livorno e i due, maggiorenni italiani, sono stati arrestati dalla guardia di finanza.

L'operazione ha avuto il via durante un servizio di pattugliamento, nella periferia di Livorno, in una zona oggetto di alcune segnalazioni. Qui i militari hanno individuato e fermato l'auto, notando lo stato di agitazione dei due arrestati. Un sospetto confermato prima dalla squadra cinofili labronica, i cani antidroga Brook, Gera e Jambo che, fornendo chiare segnalazioni, hanno ampliato la perquisizione che ha portato al sequestro della sostanza stupefacente. Un'altra risposta sul campo nella lotta agli stupefacenti, spiegano le fiamme gialle di Livorno, "a distanza di poche settimane dal sequestro di 180 kg di cocaina in porto e di altri arresti in città, con sequestro di altri chili tra hashish e cocaina".