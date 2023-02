Giorno del Ricordo, la commemorazione a Fucecchio

Preservare e tramandare la memoria storica di uno degli eventi più drammatici della seconda guerra mondiale. Questa mattina l'amministrazione comunale di Fucecchio ha ricordato gli italiani vittime della tragedia delle foibe e quelli che dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia furono costretti a lasciare la loro terra. Alla commemorazione, che si è tenuta in piazza XX Settembre davanti al Monumento ai Caduti alla presenza del sindaco Alessio Spinelli, della vice sindaca Emma Donnini e degli assessori Daniele Cei, Fabio Gargani e Valentina Russoniello. Hanno preso parte i consiglieri comunali Alberto Cafaro, Leonardo Pilastri, Sabrina Ramello e Simone Testai, i rappresentanti di varie associazioni (SPI-CGIL, ANC, ANPI, e Croce Rossa Italiana) e gli studenti delle classi 3C e 3H della scuola secondaria di primo grado Montanelli Petrarca. E proprio loro sono stati i protagonisti della cerimonia attraverso una serie di riflessioni ed interventi su questa drammatica pagina di storia e, in particolare, sulla tragica vicenda di Norma Cossetto, la studentessa istriana seviziata ed uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani.

“Abbiamo ricordato una delle tragedie figlie della seconda guerra mondiale che causò la morte di migliaia di italiani innocenti uccisi dal regime dittatoriale di Tito – spiega il sindaco Alessio Spinelli -. Una vicenda che per anni è stata sottaciuta ma che oggi come non mai è doveroso ricordare perchè ogni regime dittatoriale rappresenta un male che dobbiamo assolutamente sconfiggere. Ed è per questo che ricordare e tramandare la memoria storica è doveroso da parte di ciascuno di noi”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa