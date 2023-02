Giubileo della diocesi di San Miniato, esposto il Crocifisso di Luca Macchi

Domani, alle ore 11, presso la cappella del battesimo nel Duomo di San Miniato, verrà esposto e presentato al pubblico il Crocifisso che Luca Macchi ha realizzato e donato alla diocesi, in occasione dei 400 anni della Chiesa di San Miniato.

Macchi, che è anche presidente della Commissione diocesana per l’Arte sacra e i Beni culturali ecclesiastici, ha raffigurato Gesù in croce, con Maria sua madre e i santi Giovanni, Miniato e Genesio.

Parteciperà alla presentazione anche il vescovo Andrea, che per l’occasione ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"La memoria e la storia di 400 anni che accompagna la nostra diocesi di San Miniato è ricca di volti, di incontri, di celebrazioni, di vita di comunità e di opere di carità. Vivendo la città di San Miniato, visitando Chiese, Musei e antichi Palazzi e percorrendo tutta la diocesi si scopre come questi quattro secoli abbiano arricchito la nostra comunità diocesana anche di opere d’arte che raccontano il Sacro e annunciano, in una sorta di antica catechesi, la sorprendente forza dell’annuncio evangelico.

San Miniato e la nostra diocesi sono città d’arte e parlano di una Chiesa che in questi 400 anni ha pienamente vissuto e ha saputo esprimere la bellezza della fede anche attraverso l’arte e la cultura.

Con grande piacere e con gratitudine, memori di questa ricca storia di fede e di arte, la diocesi riceve in dono dall’artista sanminiatese Luca Macchi una bellissima croce che ripresenta la centralità del dono di Cristo e lo contestualizza nella vita della nostra Chiesa.

Si apprezza la vivacità dei colori, la forza evocativa della figura di Cristo, il messaggio comunicativo dell’immagine, i richiami alla nostra Chiesa diocesana nei segni che ne segnalano l’attualità.

'Per Cristo, con Cristo, in Cristo' è il motto del nostro Giubileo: la croce che viene donata alla diocesi è necessario e importante segno e richiamo alla centralità di Cristo che si vuole evocare con il titolo dell’anno giubilare e si presenta a noi come immagine che ci attrae, ci orienta a Lui e ci spinge alla adorazione e alla accoglienza.

Grati per questa opera all’autore, Luca Macchi, ci complimentiamo con Lui per la realizzazione, collocando l’opera nella Cattedrale di San Miniato perché rimanga segno evidente del dono di Grazia e della Salvezza del Signore Gesù, Crocifisso e Risorto".