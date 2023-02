Guida in stato di ebbrezza, patente ritirata a Pisa

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno denunciato una persona, per guida in stato di ebrezza. Nell’hinterland pisano, infatti, i militari hanno sottoposto a controllo, avvalendosi del test con etilometro, un conducente, riscontrando un tasso alcolemico pari a 0,83 g/l, oltre il limite consentito, con conseguente ritiro della patente di guida.

I militari della Sezione Radiomobile, inoltre, nell’ambito di un più ampio servizio di controllo del territorio, finalizzato anche all’applicazione ed alla vigilanza sulle misure disposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo residente nel Capoluogo.

Nello specifico, il provvedimento, che ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo con la custodia cautelare in carcere, è stato emesso dal Tribunale di Lucca a seguito della richiesta di aggravamento proposta dai Carabinieri per i reiterati episodi di evasione compiuti dalla persona in questione.