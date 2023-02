L'Abc punta a rialzarsi, al Palabetti arriva il Costone Siena

Riprendere la corsa interrotta a Quarrata e difendere il PalaBetti.

Sono questi gli obiettivi dell’Abc Solettificio Manetti che domenica alle ore 18 torna nel proprio fortino per ospitare il Costone Siena nella gara valida per la quarta giornata del girone di ritorno (arbitri Salvo di Pisa, Dori di Laterina). Una gara delicata, come del resto tutte in questa stagione, sia perchè arriva dopo una sconfitta e sulla scia dell’ennesimo momento delicato a livello di infermeria, sia perchè metterà i gialloblu di fronte ad una formazione in cerca di punti playoff ed in netta riprersa dopo un girone di andata tutto in salita. Il cambio di panchina, con Daniele Ricci che a dicembre è stato chiamato a sostituire David Fattorini, sembra infatti aver dato nuovo slancio alla formazione gialloverde. Al suo fianco, peraltro, è arrivato in qualità di vice allenatore Riccardo Riccardini, storico ex giocatore gialloblu. E parlando di ex, il più atteso si chiama senz’altro Gianni Terrosi, che per la prima volta dopo quattro stagioni arriverà al PalaBetti in veste di avversario. Esperienza e qualità che tutti ben conosciamo, il cui rientro, avvenuto a gennaio dopo un lungo stop per infortunio, ha innalzato , e non poco, il potenziale offensivo senese. Accanto a lui un reparto esterni che vede in capitan Bruttini e nel regista Banchi le altre due colonne portanti, alle quali si affiancano le doti fisiche e tecniche delle ali Ondo Mengue e Juliatto e del centro Pisoni. Un roster che, dopo la sosta natalizia, si è inoltre rinforzato con l’arrivo in cabina di regia del playmaker serbo classe 2000 Mateja Maksimovic, ex Rapallo e con trascorsi anche in serie B, che ha esordito nell’ultima giornata del girone di andata, coincisa con la vittoria sulla Synergy.

L’Abc di coach Walter Angiolini si prepara dunque a tornare in campo davanti al proprio pubblico ben consapevole non soltanto delle qualità dell’avversario ma anche, e soprattutto, degli errori da evitare dopo il passo falso di Quarrata. Un’Abc chiamata a mettere in campo 40 minuti di intensità e a saper colmare, laddove necessario, le eventuali lacune dell’infermeria, con alcuni punti interrogati ancora da sciogliere.

Il tutto sarà inoltre condito da uno speciale prepartita, con il gruppo Scoiattoli 2015/2016 protagonista di un triangolare 3×3 che, a partire dalle ore 15, vedrà scendere in campo i mini cestisti gialloblu insieme ai pari età di Olimpia Legnaia e Basket Impruneta, che ringraziamo fin da adesso per aver accolto il nostro invito.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa