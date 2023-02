Ponticelli, il centro sportivo sarà dedicato a Romano Fogli

Il Comune di Santa Maria a Monte, con delibera di Giunta Comunale n 4 del 26 gennaio 2023, ha deliberato l’intitolazione del centro polisportivo di Ponticelli a Romano Fogli. Il centro sportivo vede al suo interno lo stadio comunale G. Di Lupo, il sussidiario, la pista d’atletica, i campetti sportivi della scuola calcio e la Palestra comunale con pista di pattinaggio dedicata a Paolo Novelli.

“Il centro polisportivo non ha un nome per identificarlo nel suo complesso abbiamo quindi pensato che dedicarlo a Romano Fogli poteva essere il modo più indicato per ricordare la sua figura come sportivo ma anche come persona che tanto si è dedicata all’allenamento dei ragazzi del nostro Comune proprio nell’impianto di Ponticelli" dice la sindaca Ilaria Parrella.

Romano Fogli è stato un calciatore del Milan e del Bologna, fra le altre. Ha vinto uno Scudetto e una Coppa Intercontinentale.