Primarie Pd, tanti incontri del comitato per Bonaccini

Il coordinamento dell’Empolese-Valdelsa per Stefano Bonaccini invita tutti gli iscritti del Partito Democratico alla più ampia partecipazione possibile nelle assemblee di circolo che ancora devono tenersi in alcuni circoli Pd degli 11 comuni del circondario Empolese-Valdelsa.

Stando ai dati a disposizione del comitato d’area sono 924 i votanti finora, 912 i voti validi, con Stefano Bonaccini in testa con 567 voti (62.17%), seguito da Elly Schlein (295 voti, 32.35%), Gianni Cuperlo (42 voti, 4.61%) e Paola de Micheli (8 voti, 0.88%).

Il voto tra gli iscritti è importante non soltanto perché consente di individuare i due candidati che si sfideranno alle primarie aperte del 26 febbraio, ma anche perché dà l’occasione a tutti i tesserati del Partito Democratico di far sentire la propria voce attivamente, attraverso l’esercizio del voto e attraverso

la discussione in assemblea.

In questo senso, la netta affermazione di Stefano Bonaccini negli 11 Comuni del circondario è motivo di grande soddisfazione.

È intenzione del comitato, inoltre, continuare con iniziative nei comuni dell’Empolese-Valdelsa per

far conoscere i contenuti della mozione di Stefano Bonaccini e di quella di Valentina Mercanti, consigliera regionale che si è candidata alla guida del Pd Toscana aderendo alla piattaforma politica del presidente emiliano-romagnolo. Sono in particolare due gli eventi che si terranno nelle prossime settimane: il 18 febbraio presso il circolo “Il Progresso” in corso Matteotti, Castelfiorentino, si terrà alle ore 10:00 un incontro del comitato locale dal titolo “Destinazione Primarie del 26 febbraio” col Sindaco Alessio Falorni; il 20 febbraio, invece, appuntamento alla casa del popolo di Limite sull’Arno in via Dante Alighieri, 64, ore 21:30, per un incontro con il senatore Dario Parrini e con l’onorevole Matteo Orfini, che del Partito Democratico è stato anche presidente.

In aggiunta a queste iniziative pubbliche, saranno organizzati nei comuni del circondario Empolese-Valdelsa momenti di volantinaggio nelle principali piazze e occasioni d’incontro, a cominciare dai mercati, per distribuire materiale informativo sulla candidatura di Stefano Bonaccini.

Si ricorda, infine, che il 26 febbraio i seggi saranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e che in quella occasione si potrà esprimere la propria preferenza per il candidato alla Segreteria nazionale del Partito Democratico e per il candidato alla Segreteria regionale del Partito Democratico della Toscana.