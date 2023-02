Servizio civile, scadenze prorogate per le Pubbliche assistenze di Empoli e Castelfiorentino

C’è ancora tempo per candidarsi al Servizio Civile Universale. La scadenza è stata prorogata e sarà possibile presentare domanda entro e non oltre il 20 febbraio 2023, alle ore 14.

Le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino hanno a disposizione 16 posti. I giovani dai 18 ai 28 anni potranno cogliere l’opportunità inviando la propria candidatura: per farlo, ragazze e ragazzi dovranno accedere mediante SPID al link https://domandaonline.serviziocivile.it .

Due i progetti attivi alle Pubbliche Assistenze Riunite, così ripartiti: a Empoli 12 giovani saranno selezionati per il progetto “Assistenza e Soccorso” mentre altri due posti, di cui uno riservato a “giovani con minori opportunità” sono dedicati al progetto “Info Toscana Salute”. Altri due posti sono previsti nella sede di Castelfiorentino, sempre per il progetto “Assistenza e Soccorso”.

Ai giovani che entreranno in servizio, dalla durata di 12 mesi per 25 ore settimanali, è corrisposto un assegno mensile di natura non retributiva pari a 444,30 euro.

“Ragazze e ragazzi, stiamo aspettando voi!”. Così dall’Anpas empolese, in vista della nuova scadenza prorogata con decreto del Dipartimento per le Politiche giovanili e Servizio Civile Universale. “Si tratta di un’esperienza formativa unica, un anno in cui apprendere conoscenze importanti nella vita di tutti i giorni e preziose per il futuro, ma anche un periodo di tempo per poter dare il proprio contributo alla comunità, toccare da vicino il mondo del volontariato e stringere nuove amicizie. Un’esperienza indimenticabile - concludono dalle Pubbliche Assistenze Riunite - che invitiamo i giovani a cogliere, vi aspettiamo pronti a fare squadra e a condividere un piccolo pezzo di cammino, con voi, verso il vostro futuro!”.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione