Stalking lungo più di tre anni, succede a Pisa

Ha reso un inferno la vita di una donna dopo averla stalkerata per anni. Per questo la polizia ha disposto il divieto di avvicinamento a un 37enne, non potrà stare a meno di 500 metri da una donna e dal figlio minore, inoltre terrà il braccialetto elettronico.

I fatti sono accaduti a Pisa. Nel 2019 l'uomo si è invaghito della donna e ha iniziato a tartassarla. Prima le ha rubato il cellulare ed è stato arrestato per ben due volte. Poi si è presentato a casa del fidanzato della donna e ha mostrato all'uomo e alla partner i genitali pubblicamente. In varie occasioni si è recato sul luogo di lavoro della donna, l'ha pedinata, le ha fatto la posta sotto casa.

La polizia è intervenuta e ha fatto scattare la misura cautelare. Se violata, potrebbe portare in carcere il 37enne.