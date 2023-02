Terremoto in Siria e Turchia, Iban per donare dalla Toscana

La Toscana in aiuto delle popolazioni colpite dal violento terremoto in Turchia a Siria. A dare voce alla vocazione solidale della regione è il presidente Eugenio Giani. "Per venire incontro a tutti i toscani e alle toscane che in queste ore stanno manifestando la volontà di dare una mano per alleviare i gravissimi disagi delle persone colpite dal sisma, la Regione mette a disposizione un codice Iban per raccogliere le donazioni. Un altro modo per stare vicino a quelle popolazioni, dopo gli interventi di primo soccorso per i quali ci siamo già mobilitati, fornendo assistenza sanitaria e di protezione civile. Interventi preziosi per i quali ancora una volta voglio ringraziare tutti gli operatori in questo momento sul campo. Purtroppo le necessità di chi sta vivendo in queste ore nelle città e nei paesi distrutti, al freddo e in mezzo alla neve, sono moltissime e lo saranno ancora per lungo tempo. Sono sicuro che la Toscana saprà dimostrare come sempre la sua capacità di rispondere con entusiasmo a queste richieste di aiuto".

Ecco il codice messo a disposizione dalla Regione per fare il bonifico

Per donare "Toscana per Turchia e Siria" Codice Iban: IT41 N 05034 11701 000000003193

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa