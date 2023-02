Terremoto in Turchia: la raccolta fondi di un giovane volontario fiorentino

L’onda di solidarietà verso le popolazioni colpite dal terremoto che ha devastato il sud della Turchia e il nord della Siria, si sta muovendo anche attraverso il crowdfunding. In queste ore, infatti, GoFundMe è hub sociale dove confluiscono, da tutta Europa e dal mondo intero, iniziative in soccorso alla popolazione turca, dalla Germania all’Olanda fino all’Italia.

In particolare, parte dall’Italia l’iniziativa del giovane Samir Al-Omari, originario di Firenze, volontario presso la Ong SRP (Solidarity, Respect e Protect), con sede a Gaziantep, che ha aperto una campagna per aiutare la comunità di Islahiye in Turchia. “La città di Islahiye è una delle più colpite dal terremoto, che ha già mietuto migliaia di vittime. I soldi raccolti serviranno esclusivamente ad acquistare gli ingredienti necessari per cucinare pasti caldi in loco e distribuirli alla popolazione colpita” spiega Samir che in questo momento si trova a Gaziantep.

Samir racconta in un’intervista rilasciata all’Ansa: “In queste ore ho visto palazzi di 20 piani in polvere, numerosi cadaveri estratti da macerie. Penso che sono stato fortunato perché il mio edificio, a Gaziantep, ha retto e intorno, soprattutto nelle periferie, ci sono interi quartieri rasi al suolo. Appena è stato possibile sono sceso in strada e mi sono reso conto della situazione. Nelle ore successive sono andato poi a Islahiye, Hatay. Terribile, tutto distrutto. E qui non c'è gas, elettricità, acqua”.

Il volontario con la sua campagna, in solo due giorni ha raccolto già oltre 8 mila euro "Abbiamo subito attinto da un fondo di emergenza dell’Ong - spiega all’Agenzia -. E stiamo ancora usando quei soldi, ma non bastano. Per questo ho scelto di aprire la raccolta fondi, soldi con cui "acquistiamo i viveri" poi "affittiamo un camion e ci muoviamo verso le periferie, dove gli aiuti faticano ad arrivare". Oltre al cibo, spiega, servono "in particolare farmaci, pannolini, assorbenti".

SRP è un’organizzazione umanitaria non governativa, con sede a Gaziantep, creata da un gruppo di giovani, esperti e attivisti della comunità di diverse nazionalità. Le sue attività si concentrano sulla protezione di donne, rifugiati, persone con disabilità, ragazze e bambini adolescenti.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/4srp/emergenza-turchia-turkey-emergency-toary-trkya

Fonte: Ufficio Stampa