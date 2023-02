Trekking urbano alla scoperta del borgo di Fucecchio

Sette luoghi caratteristici e suggestivi di Fucecchio da scoprire o riscoprire insieme ad una guida turistica pronta a narrarne tutta la storia e la magia, accompagnati da degustazioni di prodotti tipici e prove in costume. Uno storytelling experience tour, un pomeriggio di trekking urbano alla scoperta del borgo antico di Fucecchio. E' l'iniziativa promossa dall'associazione Fucecchio Turismo, con il patrocinio del Comune di Fucecchio, e realizzata in collaborazione con le associazioni culturali Iter Mentis e La Sorgente dei Sorrisi per attrarre turisti vicini e lontani. Arte e storia si incontrano in un evento davvero speciale aperto ad un massimo di 30 partecipanti. Per questo primo appuntamento sono rimasti gli ultimi posti disponibili, ma il pacchetto verrà riproposto anche nei prossimi mesi. Dunque, chiunque vorrà trascorrere una domenica di trekking alla scoperta del lato più suggestivo di Fucecchio, può contattare l'agenzia Robintur per informazioni e prenotazioni al numero 0571.83402 oppure per email scrivendo a booking@exploringfucecchio.com.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 15.30 presso il parcheggio rotonda ‘La libertà in un nastro - Lettera 22’, da cui il gruppo partirà alla scoperta dei sette luoghi prescelti. Il primo sarà l’Oratorio della Madonna della Ferruzza, dove i partecipanti saranno testimoni dell’impagliatura del Sarello, la pianta spontanea che cresce nel Padule. Da lì il gruppo risalirà l’antica via della Ferruzza per scoprire le fondamenta della Torre di Castruccio, ed entrando nel borgo incrocerà il tratto di Via Francigena della tappa n. 29 dell’itinerario storico ufficiale. Il tour proseguirà con la visita al Palazzo della Volta, dove sarà possibile ammirare, e anche provare, le antiche vesti dei cortei storici del Palio di Fucecchio prima di addentrarsi nei sotterranei del palazzo, per poi fare un salto dal Medioevo al Novecento per visitare le Stanze di Indro Montanelli. Al termine della visita gruppo sarà ospite della Nobile Contrada Sant’Andrea per una degustazione di cantuccini e vinsanto e del famoso limoncello di ‘Doriano’, dopodichè il tour terminerà ammirando Fucecchio dall'alto del Poggio Salamartano, vero e proprio fiore all'occhiello del borgo antico. La quota di partecipazione è di 20 euro a persona (gratuito per i bambini sotto i 12 anni).

“Si tratta di una delle iniziative che l'associazione Fucecchio Turismo e l'amministrazione comunale stanno mettendo in campo per rendere sempre più attrattiva la nostra città – commenta l'assessore alla cultura e al turismo Daniele Cei – e che va ad inserirsi in un più ampio programma di progetti ed eventi su cui stiamo lavorando da tempo per valorizzare la nostra città e renderla sempre più attrattiva per turisti locali e non solo. E questo è solo l'inizio, siamo molto fiduciosi perché i segnali di una ripresa dei flussi turistici sono molto incoraggianti e si iniziano a raccogliere i frutti di un grande lavoro".

"La nostra attività ha preso corpo coinvolgendo la maggior parte delle strutture ricettive di Fucecchio e delle aziende di servizi per il turismo - prosegue Federico Sgherri, presidente di Fucecchio Turismo -. Siamo partiti dalla creazione del marchio Exploring Fucecchio e dalla realizzazione di un sito dedicato all'offerta turistica (www.exploringfucecchio.com) attraverso il quale è possibile non soltanto scoprire i luoghi da visitare o le possibilità turistiche offerte dal nostro territorio, ma anche acquistare pacchetti turistici ad hoc per le varie tipologie di visitatore. Quello di domenica sarà l'evento che inaugura il nuovo anno in vista della stagione primaverile ed estiva, in cui sono in programma tante nuove iniziative per turisti, ma anche per famiglie e bambini intenzionati a conoscere e ad amare sempre di più la nostra città”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa