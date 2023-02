Aggressioni all'interno, chiuso noto locale di Forte dei Marmi

Aggressioni all'interno e somministrazione di alcol ai minori. Il questore della provincia di Lucca ha deciso di sospendere per dieci giorni l'attività di un noto locale sulla passeggiata di Forte dei Marmi.

Il provvedimento è stato adottato in conseguenza dei fatti che si sono verificati nel locale, come aggressioni e somministrazione di alcol a persone minorenni.

"Rimane alta l’attenzione delle forze di polizia in ordine a contesti in cui il legittimo divertimento o svago, specie dei più giovani, può tramutarsi in comportamenti illeciti o criminosi. Da atti di gratuita e ingiustificata violenza a condotte deprecabili e illecite come la somministrazione di alcol a minori, nei confronti dei quali, invece, va sempre posta la massima attenzione e cautela" dicono dalla questura.