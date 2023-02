Albero caduto alle Cascine, Nardella: "Critiche inutili, siamo sicuri delle verifiche fatte"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella Torna a parlare dell’albero caduto in zona Cascine e che ha distrutto alcune delle giostre del Luna park nei pressi del giardino.

“Si sta facendo allarmismo a buon mercato – ha attaccato il primo cittadino – e se ci saranno gli estremi tuteleremo anche legalmente l'immagine e la credibilità dell'amministrazione comunale. Noi siamo sicuri del nostro sistema di controllo e verifica, i cittadini possono stare tranquilli sulla sicurezza e sull'attenzione che garantiamo nel controllo del nostro patrimonio arboreo. Tutte le attività programmate di verifica sulle condizioni degli alberi della nostra città sono state fatte con un investimento economico anche molto rilevante. Il rischio di caduta di una pianta viene stabilito sulla base di classificazioni puntuali. Noi ci siamo avvalsi dei migliori esperti per classificare le piante nelle cosiddette categorie.

Chi critica – continua – non fa mai una proposta migliore o alternativa: sono tutti bravi ma qui non siamo al bar, stiamo parlando del nostro patrimonio arboreo, della sicurezza dei cittadini e purtroppo abbiamo pagato sulla nostra pelle vicende drammatiche. Oltre a criticare si faccia un confronto tra quello che ha fatto Firenze e quello che hanno fatto le altre città italiane sulla prevenzione e il controllo del patrimonio arboreo. Non stupiamoci se ci arrabbiamo quando si deve tagliare un pino e nasce un comitato di persone contrarie. Allora decidiamoci: conta la sicurezza delle persone o siamo al bar a ragionare del niente? La sicurezza delle persone passa anche da un controllo del patrimonio arboreo. Noi in questi anni abbiamo piantato 6mila alberi in più e continueremo a fare così".

Il sindaco ha poi concluso informando che l'area delle giostre rimarrà chiusa finché non ci saranno le condizioni riaprirla al pubblico.