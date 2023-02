Basket Castelfiorentino cade contro Pisa

Non arriva l’atteso riscatto per il Basket Castelfiorentino. A violare il PalaGilardetti stavolta è la Pallacanestro Femminile Pisa che chiude la pratica sul 36-43 infliggendo alle ragazze di Jacopo Giusti un ko che complica, e non poco, la corsa verso un posto nella lotteria playoff. Con le rotazioni ormai ridotte e con le assenze che si fanno sentire, in una serata avara dal punto di vista prettamente realizzativo, le gialloblu accusano il colpo nella seconda frazione, quando le ospiti riescono a prendere quel margine che poi amministrano fino alla sirena.

L’avvio di gara, infatti, è in perfetto equlibrio con le squadre che procedono a braccetto fino al 12-13 su cui suona la prima sirena. Il secondo periodo di gioco, invece, è quello in cui in casa gialloblu qualcosa si inceppa. Un black out di cui Pisa sa approfittare piazzando il break che indirizza la sfida e che vale il 17-25 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi Lucchesi e compagne reagiscono e provano a colmare il divario ma le ospiti amministrano e all’ultimo riposo il tabellone segna 26-33. Una forbice che di fatto resta praticamente invariata nell’ultimo parziale e che mette così i due punti sulla via di Pisa.

Una sconfitta pesante ma è già tempo di guardare avanti: domenica prossima alle 20.30 sul parquet di San Giovanni Valdarno si chiuderà il girone di andata.

BASKET CASTELFIORENTINO – PALL. FEMMINILE PISA 36-43

Tabellino: Bellantoni 12, Caparrini 6, Banchelli 8, Ammannati 2, Lucchesi 4, De Felice 4, Baldinotti, Boldrini, Andries, Moustakalle ne. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 12-13, 17-25 (5-12), 26-33 (9-8), 36-43 (10-10)

Arbitro: Michelozzi di Pistoia.



Fonte: Abc - Ufficio stampa