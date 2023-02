Centenario Zeffirelli, stamattina le prove delle Frecce Tricolori

Questa mattina due velivoli Aermacchi delle Frecce Tricolori hanno compiuto le prove tecniche in vista delle iniziative dedicate domani a Firenze ai 100 anni dalla nascita del maestro Franco Zeffirelli.

Il volo dei due aerei, durato circa un'ora, è servito per far prendere ai piloti i riferimenti di luogo e di tempo rispetto al passaggio che la Pattuglia acrobatica nazionale effettuerà domani mattina, alle 10.30, in formazione completa davanti al piazzale Michelangelo.

Il sorvolo delle Frecce, infatti, avverrà durante un momento della cerimonia che verrà dedicata al grande regista e che prevede pure l'intitolazione del Belvedere fiorentino.