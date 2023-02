Controsenso e senza casco, poi fugge: multato

Ha simulato il furto del suo scooter per evitare le multe della Polizia Municipale ma è stato scoperto e denunciato. Si tratta di un 22enne fiorentino che giovedì, intorno alle 14, è stato colto in flagrante da una pattuglia del Reparto Zona Centrale mentre transitava in via della Condotta in senso contrario e senza casco. Alla vista dell’auto della Polizia Municipale il giovane si è dato alla fuga abbandonando il mezzo poco distante. A questo punto sono scattate le ricerche anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere. Dopo pochi minuti gli agenti sono stati informati che un giovane corrispondente alla descrizione ricavata dalle immagini si era presentato alla stazione dei Carabinieri degli Uffizi per denunciare il furto del suo scooter. Grazie alla collaborazione del personale dell’Arma è stata ricostruita la vicenda. Il 22enne dopo aver abbandonato il mezzo sarebbe corso velocemente a casa per cambiare gli abiti per poi recarsi alla stazione dei Carabinieri per simulare il furto del mezzo mai avvenuto. Dopo la denuncia il reparto Zona Centrale della Polizia Municipale ha potuto così riconoscere la persona sfuggita al controllo (le immagini delle telecamere hanno confermato la sua descrizione evidenziando che aveva cambiato solo il piumino e la felpa) e quindi gli ha potuto contestare le sanzioni previste dal Codice della Strada. Ovvero guida senza casco (167 euro con fermo del veicolo per due mesi) e transito controsenso (83 euro) con 4 punti decurtati sulla patente. A queste si sono aggiunte la denuncia per simulazione di reato.