Botte alla partita Juniores, ecco il Daspo. Provvedimenti anche per Fiorentina-Bologna

Sono sedici i Daspo firmati dal questore Maurizio Auriemma per alcuni episodi avvenuti a Firenze e Empoli. Qui trovate le notizie dall'Empolese, per quanto concerne Firenze invece i provvedimenti riguardano tre casi distinti.

Il 24 settembre sono stati identificati due fiorentini di 50 anni colpiti da un provvedimento di un anno, a seguito di una lite avvenuta durante la partita della categoria Juniores “Alleanza giovanile Dicomano – Settignanese”. L’espulsione di un giocatore a seguito di un fallo avrebbe scaturito la violenta reazione degli spettatori (tra i quali i due cinquantenni) e di parte degli atleti in campo al punto che l’arbitro è stato costretto a fischiare in anticipo la fine dell’incontro.

Il 22 gennaio in una partita di campionato di serie D tra le squadre “Scandicci Calcio e Real Forte Querceta” un fiorentino di 47 anni avrebbe sferrato un pugno in pieno volto all’allenatore della squadra ospite, con conseguenti lesioni guaribili con qualche giorno di prognosi. Nonostante il tentativo di fuga il 47enne è stato identificato e daspato con un provvedimento di 2 anni.

L’ultimo episodio è di domenica 5 febbraio, quando quattro tifosi bolognesi, tra i 20 e i 26 anni, in occasione dell’incontro allo stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Bologna, durante le fasi del filtraggio, sono stati trovati dagli agenti della Polizia di Stato in possesso di altrettanti fumogeni, nascosti all’interno della biancheria intima. Denunciati per porto di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazione sportiva, nei loro confronti è scattato un DASPO di un anno.