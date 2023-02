Famiglie al Museo, quattro domeniche a Empoli

Quattro domeniche da vivere nei musei civici in famiglia. Parte la programmazione “Famiglie al Museo”, da febbraio a maggio 2023. Si comincia dal Museo del Vetro in via Ridolfi, 70, domenica 19 febbraio, alle 16.30, entrando nell’atmosfera carnevalesca, grazie all’incontro intitolato ‘Arlecchino e il calice divino’ che vedrà protagonisti i bambini da 6 a 11 anni alle prese con i coloratissimi e festosi calici della serie Arlecchino.

Attraverso l’osservazione delle varie tipologie di calici che si trovano all’interno del museo, l’iniziativa sarà spunto di riflessione sul loro utilizzo e funzione e l’occasione di realizzarne uno tutto colorato, proprio come fosse il costume della famosa maschera della commedia dell’arte.

Per partecipare a ogni evento è obbligatoria la prenotazione da effettuare entro le 18 del sabato che precede l’incontro. Il numero massimo dei partecipanti è di 15 bambini.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI IN CARTELLONE – Domenica 19 marzo 2023, alle 16.30, Museo della Collegiata, con ‘Arte e natura in carta’, sarà l’occasione di dare il benvenuto alla Primavera con coloratissimi origami ispirati alle opere del museo. E quando busserà alla porta della Collegiata, i partecipanti si troveranno pronti ad accoglierla, osservando da vicino i tantissimi dettagli vegetali che sono nelle opere e ricreandoli con la tecnica degli origami per ottenere ghirlande ricche di ogni meravigliosa forma che la natura offre, come fiori, frutta, foglie. (da 6 a 11 anni). Si prosegue il 23 aprile, alle 16.30, tutti al Museo Civico di Paleontologia, alla scoperta dell’affascinante mondo dei fossili con ‘Paleontologi per un giorno’. Cosa sono i fossili, come ha fatto, per esempio, un elefante a finire tra le rocce di una collina? O una piccola libellula a conservarsi, intrappolata, in una goccia d’ambra? A queste domande i partecipanti risponderanno visitando il museo paleontologico e attraverso un laboratorio pratico simuleranno uno scavo recuperando vere testimonianze fossili. Dopo l’osservazione e una semplice schedatura dei fossili ritrovati, verrà ricreato il processo di fossilizzazione, riproducendo i modelli a partire dai reperti originali. (da 6 a 11 anni)

Ultimo appuntamento in calendario, il 21 maggio, alle 16.30, Casa Busoni e laboratorio al MuVe. L’incontro intitolato ‘Figurini all’opera’, porterà all’attenzione dei partecipanti scenografie, costumi, musiche e bozzetti che li guideranno nella creazione di un personalissimo figurino. Osservando i bozzetti e i figurini di Karl Walzer, primo scenografo e costumista dell’opera “Die Brautwahl” di Busoni, si arriverà alla creazione del proprio figurino utilizzando colori, stoffe, nastri e bottoni. (da 6 a 11 anni).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa