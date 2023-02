Furti su auto a Firenze, in manette 45enne

A Firenze in via Ponte Rosso la polizia ha arrestato un fiorentino di 45 anni con l’accusa di furto aggravato. L'uomo si aggirava tra le auto in sosta cercando di aprirle.

Arrivati sul posto i poliziotti hanno individuato subito il 45enne, intento a frugare dentro un borsone. Controllandolo approfonditamente, gli agenti gli hanno trovato addosso numerosi oggetti risultati, dopo gli opportuni accertamenti, provento di furto: un navigatore satellitare, diverse paia di occhiali, una scatola nera da auto e soprattutto un giravite compatibile con i segni trovati su due auto danneggiate lungo la strada. I poliziotti hanno provveduto ad avvisare i legittimi proprietari dei mezzi e a restituire parte degli oggetti ritrovati.

Il malfattore, già noto alle forse dell'ordine, è finito in manette.