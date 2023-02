A Stazzema, in località Cardoso, una donna di 62 anni è rimasta ustionata alle gambe in seguito ad un incendio che si è sviluppato in un campo. La 62enne è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Intervenuti l'automedica nord, l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Stazzema, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi di rito.