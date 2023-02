Lavoratori in nero e scarsa sicurezza: sospesi due ristoranti di Firenze

A due ristoranti fiorentini, situati in zona piazza Santa Maria Novella e in piazza dei Ciompi, sono state sospese le licenze a seguito di controlli nei quali sono stati trovati, complessivamente, sei lavoratori in nero e dove risultano violate le norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Le ispezioni sono avvenute nell’ambito dell’operazione coordinata dal questore Maurizio Auriemma, svolta ieri sera, durante la quale sono state controllate e identificate in totale 200 persone e anche sette esercizi commerciali tra pizzerie, bar e minimarket.

Le aree al vaglio di Polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, unità cinofile e personale dell'Ispettorato del Lavoro hanno interessato i locali tra piazza della Stazione, quartiere di Santa Maria Novella, piazza Indipendenza, zona de Duomo e Sant'Ambrogio.