Minorenne denuncia palpeggiamenti dall'autista, bus sequestrato in Valdera

Un autista avrebbe molestato una 17enne a bordo di un bus. I carabinieri di San Miniato hanno sequestrato un pullman di linea che effettua il servizio in Valdera, in provincia di Pisa. Sulla vicenda per ora vige il massimo riserbo, ma le indagini si concentrano sull'autista. Non è chiaro se l'uomo sia già indagato o meno.

Il sequestro del veicolo, situato nel deposito di Pontedera, è confermato da Autolinee Toscane. Servirà a effettuare rilievi di carattere tecnico e scientifico a bordo del mezzo che fa parte del parco veicoli del trasporto pubblico locale.

La minorenne avrebbe parlato coi genitori dei palpeggiamenti subiti dall'autista sul bus. Padre e madre della giovane avrebbero avvertito i carabinieri. Al momento non ci sono testimoni.

Il sequestro è avvenuto alle prime luci di venerdì 10 febbraio in zona stazione a Pontedera, ovvero il capolinea del bus.