Tentano furto in un'abitazione a Siena: tre ladri bloccati dai poliziotti

Nel corso di servizi mirati per prevenire i furti nelle case, disposti dal Questore di Siena, ieri pomeriggio, la Polizia di Stato ha fermato e controllato tre cittadini stranieri che si aggiravano con fare sospetto su una via, nella zona dell’Acquacalda. In quella zona, infatti, era stato segnalato che ignoti erano entrati poco prima all’interno di un’abitazione per portare via gioielli e soldi, per fortuna senza riuscirci, grazie all’allarme scattato.

I tre - cittadini di nazionalità georgiana senza fissa dimora - hanno fornito giustificazioni sulla loro presenza in città che non hanno convinto i poliziotti della Squadra Mobile: i tre hanno riferito di essere giunti a Siena in treno come turisti, ma gli agenti hanno scoperto la disponibilità da parte loro di ben due autovetture tenute nascoste nelle vicinanze, cosicché hanno deciso di approfondirne il controllo.

Dentro alle macchine, nei bagagliai, nei portaoggetti, e persino nascosti sotto la marmitta, sono stati infatti trovati numerosi arnesi normalmente utilizzati per lo scasso: cacciaviti, lastre, chiavi, grimaldelli, pinze. Tutto materiale sottoposto a sequestro.

Due dei tre stranieri, che avevano utilizzato diversi alias, falsi nomi, per renderne difficile l’identificazione, sono risultati con più di un precedente penale e di polizia a carico per reati contro il patrimonio. Uno di loro, inoltre, era destinatario di un provvedimento di espulsione e divieto di ritorno nel territorio dello Stato per dieci anni, disposto dall’Ufficio di Sorveglianza di Varese nell’agosto 2017 come pena alternativa al carcere.

Il 38enne, pertanto, in palese violazione del disposto dell’autorità giudiziaria, è stato arrestato e condotto nel carcere di Santo Spirito.

Tutti e tre sono stati denunciati per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.

Nei confronti dei altri due, un 27enne e un 30enne, il Questore ha, inoltre, emesso la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Siena per 3 anni.

Nei giorni scorsi, grazie ai servizi dedicati, sono state allontanate da Siena, costrette alla fuga, altre persone dedite ai furti nelle abitazioni: nel primo caso, gli operatori della Squadra Mobile e delle Volanti erano intervenuti, su segnalazione di una cittadina, prima che ignoti riuscissero ad asportare una cassaforte a muro da dentro l’appartamento della stessa, riuscendosi a dileguare poco prima che gli agenti entrassero in casa.

Nel secondo, i ladri, individuati dagli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’immediata periferia della città, si sono dati ad una rocambolesca fuga fin quando, in una strada senza uscita, hanno abbandonato in tutta fretta l’auto, dileguandosi nella boscaglia con il favore della sera.