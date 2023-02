Un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita a Grosseto dentro la roulotte nella quale viveva insieme al suo cane. A rinvenire il cadavere è stato il figlio, quando stamani si è recato alla roulotte per cercare il padre, il quale viveva da tempo in strada. La morte con tutta probabilità è stata causata dal monossido di carbonio, sprigionatosi da una stufa accesa all’interno della roulotte, in sosta nella zona di Istia d'Ombrone