Viale Apua, undici nuovi tigli a Pietrasanta

Prosegue l'opera di rigenerazione del verde lungo viale Apua, a Pietrasanta

Dopo la messa a dimora di dieci nuovi tigli nel tratto più a monte, le operazioni si spostano nella parte a mare per sostituire undici piante, certificate in classe “estrema” come propensione al cedimento nella valutazione di stabilità eseguita dal tecnico agronomo incaricato dal Comune.

L'intervento sarà effettuato nei giorni di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 febbraio e comporterà l'istituzione del divieto di sosta e transito, dalle 8 alle 18, nel tratto di viale Apua compreso fra via Unità d’Italia e via Leopardi. Il passaggio, come precisa l'ordinanza del Comando di polizia municipale, sarà comunque consentito a residenti e domiciliati, da e per le rispettive proprietà, ai mezzi di soccorso in servizio d’emergenza e ai veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio Stampa