Bonaccini trionfa nei congressi dei circoli PD Empolese Valdelsa

Si è conclusa ieri sera la fase dei congressi nei circoli nella Federazione Empolese Valdelsa, in programma per selezionare i due candidati che parteciperanno alle elezioni primarie aperte di domenica 26 febbraio per l’elezione del segretario nazionale del Partito democratico.

Questi i risultati finali dei congressi svolti negli undici comuni dell’Empolese Valdelsa: hanno votato 1145 persone, su 2354 aventi diritto, pari al 48,64%. Voti validi 1131, 6 schede bianche e 8 nulle.

Ha vinto Stefano Bonaccini con il 63,57%, lo hanno votato 719 persone. Al secondo posto Elly Schlein con 352 voti, pari a 31,12%; al terzo posto Gianni Cuperlo con 51 voti pari al 4,51% , infine Paolo De Micheli con 9 voti pari 0,8%.

«Un grande ringraziamento a tutti gli iscritti che hanno partecipato ai nostri congressi- afferma Jacopo Mazzantini, segretario della Federazione Empolese Valdelsa-. È un importante esercizio

di democrazia ascoltare, confrontarsi, decidere e votare. Grazie anche a tutti i segretari delle unioni comunali, ai segretari di circolo e a tutti i militanti che hanno organizzato al meglio questo momento così importante per il nostro partito. Adesso abbiamo due settimane per far sapere che ci sono le elezioni primarie del 26 febbraio. Bisogna cercare di portare più persone possibile a votare. Siamo l’unico partito che utilizza questo strumento, che è una grande prova di apertura e di democrazia collettiva».

Adesso l’appuntamento è per le primarie di domenica 26 febbraio, quando si eleggerà, oltre al segretario/a nazionale anche quello/a toscano/a, per cui sono candidati Emiliano Fossi e Valentina Mercanti.

Per avere informazioni sui congressi dei propri circoli si può scrivere a info@pdempoli.it, telefonare allo 0571 700023 o consultare il sito www.pdempoli.it.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa