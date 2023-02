Carnevale, Santa Croce festeggia il Giovedì Grasso con un evento

Santa Croce sull'Arno è la città del Carnevale e ovviamente non può non festeggiare il Giovedì grasso. Giovedì 16 febbraio dalle 19 a mezzanotte l'appuntamento è alla 'Sede' in piazza Matteotti al civico 4.

Quelli che andavano in Sede e il Comitato comunale festeggiamenti carnevaleschi organizzano una serata con vino, maschere e rock and roll.

Saranno premiate le quattro maschere più buffe, sarà dato anche un goliardico 'Fiasco d'oro' al più ciucco... La musica sarà a cura di Dollaro Dj e di Fritz Orlowski, mentre le bevute saranno del locale sanminiatese Ethans.