Da Campi all'Ariston, Chiara Francini conquista Sanremo

Si è concluso Sanremo, ha vinto Marco Mengoni. In Toscana, però, si parla d'altro. È ancora negli occhi del pubblico del Granducato il monologo di Chiara Francini, attrice e scrittrice originaria di Campi Bisenzio, chiamata a condurre la puntata delle cover venerdì 10 febbraio.

Sui social network è un tripudio di elogi per la campigiana (e c'è chi sottolinea "non è di Firenze, è di Campi!"). Eugenio Giani le ha tributato un omaggio sulla sua pagina Facebook, lo stesso ha fatto Dario Nardella.

Chiara Francini ha esordito con una gag in cui si diceva inadatta a scendere le famose scale dell'Ariston, poi si è presa la scena a suon di battute. Moltissime persone hanno apprezzato il suo monologo sulla maternità, in tanti l'hanno definito "vero e toccante". Le polemiche non sono mancate, non tanto contro quanto detto da Francini, ma sull'orario: è andata in scena all'1.40, secondo il pubblico del web meritava "un orario più degno".

Ha conquistato tutti e tutte, è stata di tendenza su Twitter ed è rimasta tra le query più cercate di Google in tutta Italia. Per la campigiana Chiara Francini è stato un successo.