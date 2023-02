Cade pezzo del carro di Carnevale, tre persone in ospedale

Tre persone sono rimaste ferite dopo un incidente al Carnevale di Follonica. In piazza XXV Aprile un pezzo del carro del rione Senzuno, dedicato al film 'Ritorno al futuro', si è staccato mentre i carristi lo stavano allestendo per la prima sfilata. Il pezzo ha colpito tre persone.

Sul posto sono intervenute le ambulanze che hanno trasportato all'ospedale i tre uomini, tutti volontari del Carnevale, per accertamenti. I feriti, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi. Il carro del rione di conseguenza non parteciperà alla sfilata. Il carro è stato posto sotto sequestro dai carabinieri che sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco.