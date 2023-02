Riaperta dopo la frana via Poppiana a Montespertoli

Via Poppiano a Montespertoli è stata riaperta venerdì 10 febbraio come da programma.

L’intervento appena concluso ha permesso la messa in sicurezza di un tratto della strada, colpito da una frana che aveva causato importanti lesioni al manto stradale.

Grazie all’ottenimento di risorse provenienti dal sistema di Protezione Civile regionale per il contrasto al dissesto idrogeologico nei luoghi maggiormente colpiti dai fenomeni atmosferici avversi di novembre 2019, è stato possibile mettere in sicurezza la via.

Nel dettaglio: è stata installata una paratia di pali trivellati di circa 12 metri di lunghezza su 20 metri lineari. Sono inoltre stati necessari altri sistemi di rinforzo e di regimazione delle acque per evitare, a lungo termine, una nuova frana causata dal passaggio dell’acqua.

Fonte: Comune di Montespertoli