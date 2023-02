Rientrano a casa a Siena le famiglie evacuate dopo il terremoto

Rientrano nelle proprie abitazioni a San Prospero le famiglie evacuate dalla Prefettura di Siena e ospitate per alcune notti da una struttura alberghiera reperita dal Comune di Siena. L'amministrazione ha provveduto celermente, grazie alla collaborazione (a titolo gratuito) dell'ingegner Francesco Gaudini, presidente dell'ordine degli ingegneri e della ditta Edili Senesi, a mettere in sicurezza il vano scale secondo le indicazioni dei Vigili del Fuoco. Le tredici persone, fra alcuni bambini, possono dunque rientrare a casa questa mattina, domenica 12 febbraio, senza alcun problema. Alcuni mezzi del Comune di Siena provvederanno al loro rientro.



"Siamo soddisfatti - spiega il sindaco Luigi De Mossi - di come questa vicenda si sia chiusa presto e bene, capiamo la drammaticità di dover lasciare le proprie case, ma grazie a una grande sinergia i disagi sono stati limitati e le famiglie possono rientrare a casa. Siena ha attivato ancora una volta la sua rete solidale, dimostrando di nuovo il suo grande senso di civiltà. Ringrazio la giunta, l'assessore Francesca Appolloni, i dipendenti comunali, la Protezione Civile e tutti coloro che hanno collaborato affinche' questa situazione si risolvesse in tempi brevissimi".