1000 euro e 5 mesi per un giovane trovato in possesso di hashish

Un giovane è stato fermato dalla Guardia di Finanza di Massa Carrara e trovato in possesso di 11 grammi di hashish, confezionati e pronti per la vendita.

Nella successiva perquisizione in casa del giovane, i militari hanno trovato altri 30 grammi della solita sostanza e un bilancino di precisione.

Il fatto è avvenuto dopo che il giovane è stato fermato in visibile stato di agitazione alla stazione di Carrara-Avenza, dove ha cercato si sfuggire al controllo dell'unità cinofila antidroga.

L'ipotesi di reato è quello di detenzione ai fini di spaccio: per il giovane, la Procura della Repubblica di Massa Carrara ha disposto il giudizio per direttissima, 1000 euro di multa e 5 mesi di reclusione.