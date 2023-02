Avane, incontro sulle sfide della relazione ai tempi di internet

Comunicazione e ascolto, ovvero due momenti fondamentali del rapporto con se stessi e con gli altri, a ogni età. Sono al centro di un incontro promosso dal Comune di Empoli, in collaborazione e con il supporto del Centro studi Bruno Ciari, in programma mercoledì 8 marzo 2023, negli spazi de La Vela Margherita Hack in via Magolo 32. L'iniziativa, al via alle ore 17, si intitola "Comunicare e ascoltarsi: le sfide della relazione ai tempi di internet" e vedrà relatore il professor Alberto Pellai.

Medico psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore presso il dipartimento di Scienze biomediche dell'Università degli studi di Milano, Pellai è autore di molti libri su tematiche educative per docenti, genitori e ragazzi, testi diventati best seller. I suoi volumi di educazione emotiva e prevenzione sono tradotti in più di quindici nazioni.

L'incontro, a ingresso libero e gratuito, si inserisce nell'ambito del programma Empoli Città dei bambini e degli adolescenti e si rivolge in particolare a genitori, educatori, insegnanti e a tutti coloro che hanno compiti educativi e formativi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa