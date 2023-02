Blitz in centro storico: sequestrati quasi 2 kg di droga, tra cocaina e hashish, e oltre 3500 euro in contanti

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato durante un blitz in un appartamento del centro storico fiorentino, ha sequestrato quasi 2 kg di droga tra cocaina e hashish. Al termine dell’operazione, sono finiti in manette due uomini di 22 e 34 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Dopo una serrata attività d’indagine, infatti, i due erano finiti nel mirino della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di “San Giovanni” che lo scorso venerdì sera, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti in zona Santa Croce, ha notato uscire dall’androne di un palazzo il più giovane in sella ad una bicicletta.

Fermato dagli agenti, il 22enne è stato trovato con addosso un telefono cellulare e 200 euro in banconote di vario taglio, oggetti dalla dubbia provenienza in quanto il cittadino straniero è risultato essere disoccupato.

Poco dopo, dallo stesso edificio è uscito il presunto complice addosso al quale, dopo i controlli del caso, sono stati trovati quasi 3 gr. di cocaina, un cellulare e 45 euro contanti.

I controlli degli agenti sono, poi, proseguiti all’interno dell’appartamento in uso ai due, risultato poi essere la base logistica di una fiorente attività di spaccio messa in atto per le strade fiorentine.

All’interno, sono stati, infatti, trovati oltre un kg e mezzo di hashish e 27 gr. di cocaina, il tutto parzialmente confezionato e pronto per essere smerciato, un bilancino di precisione e oltre 3500 euro in contanti, dei quali i due cittadini magrebini non hanno saputo dare giustificazione, non praticando alcuna attività lavorativa.

Entrambi, già noti alle Forze di Polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotti nella Casa Circondariale di Sollicciano.

Fonte: Ufficio Stampa