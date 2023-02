Buoni servizio, altri 60mila euro per prima infanzia ad Altopascio

Sessantamila euro per sostenere le famiglie altopascesi maggiormente in difficoltà nel pagamento delle rette degli asili nido, che, non avendo trovato posto nel nido comunale, mandano i propri figli nelle strutture convenzionate esistenti sul territorio nel circondario di Altopascio.

Il finanziamento proviene dalla Regione Toscana e i destinatari sono quelle famiglie che vogliono usufruire dei servizi educativi per la prima infanzia. Una cifra che si aggiunge a quella già erogata negli altri anni.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è di supportare sia nido comunale che i servizi privati accreditati, proprio per offrire un aiuto concreto e per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie del territorio, soprattutto tenendo conto del periodo di crisi economica vigente.

L’importo dei buoni servizio erogati dipende dalla frequenza del bambino, dalla fascia Isee della famiglia e dalla corrispondente retta del servizio educativo, per un orario di frequenza giornaliera minima di quattro ore.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa