Carnevale Montespertoli, maschere e merenda tutti insieme

Apprezzato sia dai bambini che dagli adulti il carnevale in piazza del Popolo, organizzato dal Comitato genitori Scuole di Montespertoli in collaborazione con l’Associazione Artigiani e Commercianti, è stato un gran successo.

In un pomeriggio dedicato ai più piccoli, centinaia di persone tra bambini e famiglie, rigorosamente in maschera, hanno animato il paese. Oltre alla merenda, offerta dal Comitato Genitori la giornata è stata arricchita da tanti punti di intrattenimento e laboratori.

Coriandoli, bolle di sapone, giochi, trucchi oltre all’immancabile apertura della festa del coro dei Montegufetti accompagnati dalla Nuova Filarmonica Amedeo Bassi e l’intrattenimento, fino a chiusura, del gruppo Confusion Social Club e il laboratorio Dj con Il Covino.

Tutti i punti gioco sono stati gestiti, ideati e costruiti dai volontari genitori del comitato. Insieme al Comitato e all’Associazione Commercianti anche l’Associazione Qui Si Può ha regalato ai bambini un punto tutto dedicato alla creatività.

“Vogliamo ringraziare le Famiglie che partecipando hanno reso vivo, vivace e speciale questo carnevale e gli artisti senza i quali non sarebbe stato possibile alcuno spettacolo: Gippo e Cielo, Pallina, Montegufetti e Filamornica Amedeo Bassi, il magico mondo del Quisipuò, Il Covino laboratorio dj ed i Confusion Social Club. L'Associaziome Commercianti e tanti gentilissimi commerciati del territorio per le ricche donazioni: Coop Montespertoli, Forno Cappelletti, Piaceri del Pane, Pasticceria Fiorentina, Trattoria le Mossacce di Firenze, Da I’Cange, Alimentari Mari Corrado. I genitori ‘cuochi’, ai genitori volontari senza i quali questi eventi non potrebbero esistere e a tutta l'Amministrazione Comunale per averci sempre incoraggiato e sostenuto” dichiarano i rappresentanti del Comitato Genitori Scuole di Montespertoli e aggiungono “Soltanto Insieme possiamo costruire la Scuola del Noi, un grazie di cuore per avere reso unico anche questo CarnevalSpertoli”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa