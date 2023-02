Pianta a Certaldo un albero di gelso in ricordo del marito

Un albero di gelso per ricordare il marito scomparso. È quello che è stato piantato nei giorni scorsi dalla signora Carla Carpitelli nella zona di via Turati, dietro ai parcheggi della Croce Rossa, associazione all’attività della quale il consorte partecipava come volontario.

Una storia di rinascita, che rappresenta in qualche modo una continuità con la vita e che è possibile grazie al nuovo regolamento per il verde, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Certaldo n.30 del 31 maggio 2022. Con questa norma, infatti, il patrimonio urbano passa ad essere considerato “bene comune”, promuovendo tutte le forme di partecipazione dei cittadini e favorendo la progettazione e la cura delle aree verdi.

Tra le possibilità previste dal piano, appunto, c'è anche quella di proporre un progetto o una donazione liberale, previa richiesta formale al Comune. L’Amministrazione valuta di volta in volta le proposte pervenute, scegliendo le più meritevoli e assegnando le aree con la procedura di affidamento diretto e sottoscrizione di apposita convenzione, riservandosi di richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla proposta progettuale presentata.

“Siamo da sempre convinti che pubblico e privato, collaborando tra loro, possano ottenere risultati molto positivi - ha detto Jacopo Masini, assessore con delega all’Ambiente del Comune di Certaldo - e gesti come questo lo dimostrano. Il risultato è duplice: valorizzare alcune aree verdi, da un lato, e permettere ai cittadini di dare il loro fattivo contributo, fungendo così da esempio e stimolo all’intera collettività. La donazione della signora Carla è stata la prima, ma speriamo ce ne siano molte altre ancora”.

Per maggiori informazioni sul Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato è possibile consultare il sito www.comune.certaldo.fi.it nella sezione Comune e Regolamenti.

Fonte: Comune di Certaldo