Congresso Pd Pisa, pareggio al 48% per Bonaccini e Schelin

I congressi di circolo sono giunti a termine, il dato che emerge è una sostanziale parità nel voto degli iscritti al Partito Democratico. "I dati percentuali sono chiari, in provincia di Pisa Bonaccini e Schlein sono al 48% dei voti, Cuperlo al 3% e De Micheli all'1%.

"Sono molto soddisfatto di questo risultato, partivamo con 246 voti di svantaggio del congresso 2019 e siamo giunti a 6 voti di distanza. L'area politica e i dirigenti che in continuità con Zingaretti hanno sostenuto la Schlein passano dal 56% al 48%, perdendo la maggioranza in provincia, nonostante l'arrivo in massa degli iscritti di Articolo1-MDP. Intorno a Bonaccini abbiamo, invece, costruito una proposta che ha convinto tanti a superare le divisioni del passato e a sostenere un progetto di cambiamento e un partito aperto, plurale, che tutela l'ambiente e la sanità pubblica, attento al lavoro e ai diritti e in grado di tornare a vincere le elezioni" dichiara Mario Iannella, coordinatore provinciale della mozione Energia Popolare, che conclude: "Abbiamo preso 250 voti in più di quanto ci aspettavamo (il 10%) ed abbiamo pareggiato in provincia di Pisa, mentre abbiamo vinto con un netto vantaggio in tutta la Toscana. Questo risultato è solo un punto di partenza, che ci dà molta fiducia in vista delle primarie aperte a tutti del 26 febbraio".

Riepilogo Risultati Provincia di Pisa

Aventi diritto: 3555, Votanti 2130 (59,92%), Voti validi 2120

Gianni Cuperlo 69 (3,3%)

Stefano Bonaccini 1016 (48%)

Paola De Micheli 13 (0,6%)

Elly Schlein 1022 (48,2%)

