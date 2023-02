Costone Siena corsaro, l'Abc perde in casa

Dopo 18 giornate cade l’imbattibilità del PalaBetti. Ad espugnare il fortino gialloblu è il Costone Siena che si impone 68-71 infliggendo il secondo ko consecutivo all’Abc Solettificio Manetti. Un’Abc a cui, più di ogni altra cosa, è mancato quello spirito e quella fame che da sempre contraddistinguono questo gruppo. Mancanze di cui il Costone dell’ex Gianni Terrosi ha saputo approfittare, dando vita ad una gara scivolata via in perfetto equilibrio per tutti i quaranta minuti e poi trovando quella concretezza finale che ha fatto la differenza. Adesso per l’Abc sarà fondamentale ritrovare, oltre alla condizione fisica ottimale, con Nepi e Pucci scesi in campo nonostante un’intera settimana di forzato riposo, anche quel fuoco negli occhi che è da sempre la sua forza più grande.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Belli, Cantagalli, Pucci, Scali, Cantini

Costone: Banchi, Bruttini, Terrosi, Ondo Mengue, Pisoni

In una gara che stenta a decollare, i primi minuti scivolano via sul punto a punto. Di Cantini il primo vantaggio castellano sul 7-5, seguito da Belli dall’arco che prova ad allungare (10-5). La risposta senese arriva con Banchi che impatta a quota 10, finchè quattro punti di Cantagalli chiudono la frazione sul 16-12.

Dopo il sorpasso ospite deciso dal solito Banchi (20-21), Cantagalli si scalda dall’arco infilando due triple a distanza ravvicinata che permettono all’Abc di restare in controllo fino al +6 (27-21). E mentre Ondo Mengue nel pitturato tiene Siena incollata, Cantagalli da tre punti è una vera e propria sentenza: 30-23. Pucci prova ad incanalare la sfida, ma troppe disattenzioni difensive spalancano le porte al break gialloverde, con Bruttini e Ondo Mengue a guidare la rimonta senese fino al nuovo sorpasso a firma Banchi: 34-35 al 18′. Coach Angiolini chiama time out per mettere ordine e al rientro Cantagalli mnda tutti all’intervallo sul 36-35.

Belli inaugura la ripresa e Cantini spalle a canestro lo segue per il 40-35 dopo il primo giro di lancette. Ancora una volta, però, Siena impatta e mette la testa avanti, spinta da Bruttini che conduce i suoi fino al 40-44. Tre giocate d’autore di Pucci valgono la nuova parità a quota 47 al 26′, e lasciano poi spazio ad Alberto Lazzeri che si iscrive a referto infilando il nuovo vantaggio castellano: 52-49, che diventa 54-51 a firma Belli alla terza sirena.

All’inizio della quarta frazione la sfida si sposta sull’arco: Banchi e Terrosi da un lato, Pucci dall’altro e al 34′ il punteggio ancora non si smuove, 59-59. Ed è qui che il Costone dimostra di avere quel qualcosa in più che questa sera è mancato all’Abc. Terrosi prende per mano i suoi infilando cinque punti d’esperienza e, insieme a Banchi e Juliatto che trovano due triple pesantissime, conduce Siena fino al +8 con tre minuti sul cronometro (62-70). L’Abc rientra fino a -2 grazie alla precisione di Scali e Belli dalla lunetta (68-70) ma nell’ultimo possesso, sul 68-71 a firma Juliatto, la tripla del capitano del possibile overtime non trova la retina.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – COSTONE SIENA 68-71

Abc Solettificio Manetti: Lazzeri C., Lilli ne, Pucci 16, Scali 6, Cantagalli 18, Nepi 4, Tavarez ne, Lazzeri A. 5, Cantini 4, Ticciati ne, Cicilano ne, Belli 15. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Costone Siena: Maksimovic 7, Ricci, Juliatto 6, Bruttini ne, Angeli 5, Terrosi 10, Banchi 16, Pisoni, Piattelli ne, Ondo Mengue 20, Bruttini 9, Maggiorelli ne. All. Ricci. Ass. Riccardini.

Parziali: 16-12, 36-35 (20-23), 54-51 (18-16),

Arbitri: Salvo di Pisa, Dori di Laterina.

