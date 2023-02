Due lavoratori in nero e 7200 euro di multa. È il bilancio della violazione rilevata dai carabinieri di Piombino all'interno di una pizzeria della città, che ha scovato i due lavoratori senza contratto, oltre ad alimenti scaduti per un totale di 35 kg di cibo sottoposto a sequestro.

Il titolare del locale, 58 anni, è stato sanzionato anche per le scarse condizioni igieniche dell'attività.