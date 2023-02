Falsifica l'abbonamento per il parcheggio, multato

Durante i quotidiani controlli su strada, nei giorni scorsi la Polizia Municipale di Pistoia ha individuato un pistoiese trentatreenne che aveva parcheggiato l'auto a leasing in via Porta al Borgo esponendo sul cruscotto del veicolo un abbonamento mensile apparentemente valido.

A insospettire gli agenti sono stati alcuni dettagli dell'autorizzazione, sui quali si sono concentrate le attività di verifica. E' stato così identificato il conducente che, giunto sul posto, ha ammesso la contraffazione dell’abbonamento, relativo al mese di febbraio. Sul falso abbonamento che permetteva di utilizzare alcuni parcheggi a pagamento di Pistoia, erano stati inseriti mese e anno correnti, così che l'autorizzazione alla sosta potesse apparire perfettamente valida.

I due agenti hanno accertato che si trattava, in realtà, di una riproduzione ben fatta, a colori, su cui era riportato il numero seriale, realizzata a regola d’arte e provvista di ologramma e logo del Comune di Pistoia, in tutto simile all’originale.

L'automobilista è stato sanzionato per il mancato pagamento della sosta. Inoltre, per l'abbonamento contraffatto, esposto con lo scopo di trarre in inganno e non pagare il parcheggio, è stato denunciato per uso d'atto falso.