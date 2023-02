FdI Empolese Valdelsa denuncia: "Degrado in zona stazione"

La zona che comprende la stazione di Empoli, la piazza Don Minzoni in particolare, mostra un degrado che va ormai avanti da tempo, risse e pestaggi a cielo aperto, tra chi abusa di droga e chi esagera con l’alcol. Una situazione talmente grave ed incancrenita che ha fatto si che oltre 200 cittadini abbiano sottoscritto una petizione con una serie di richieste rivolte all'amministrazione Barnini.

A breve, secondo quanto abbiamo letto, il Sindaco Barnini dovrebbe organizzare un incontro pubblico per questa situazione emergenziale.

Ma alcune dichiarazioni, rese alla stampa, sinceramente ci lasciano molto perplessi. Anzi, diciamola tutta; in primis ci lascia perplessi il colpevole ritardo col quale Barnini ha dedicato attenzione ad una problematica che è sotto gli occhi di tutti da anni,

Inoltre, in merito alle tante istanze dei cittadini (aumento di videosorveglianza, richiesta di maggior numero di lampioni, incentivi alle imprese del territorio, maggior rapporto con le associazioni di volontariato) le risposte che abbiamo letto da parte del Sindaco empolese risultano gravemente insufficienti.

Ma quel che sorprende maggiormente è una frase di Barnini: "di questo tema dovrebbe farsi carico anche il governo centrale, con operazioni particolari ...etc etc..". E' quanto meno singolare che su un tema così importante e delicato come la sicurezza della stazione e delle zone attigue, si chiami in causa il governo centrale di fresca costituzione, mentre i precedenti esecutivi, politicamente "amici" dell'amministrazione empolese, non sono mai stati sollecitati ad agire a tutela della sicurezza. Ogni commento, su queste ultime affermazioni, appare superfluo.

Andrea Poggianti, capogruppo Fdi-Centrodestra per Empoli

Federico Pavese portavoce Fratelli d'Italia zona Empolese

Giampaolo Giannelli responsabile provinciale dipartimento trasporti Fratelli d'Italia