Giorgio Tesi Group, raccolta per i terremotati in Turchia e Siria

Pistoia si conferma “Regina della solidarietà”, rispondendo con grande entusiasmo all’iniziativa della Giorgio Tesi Group che sulla scia dell’eccezionale risposta avuta in occasione della raccolta umanitaria per l’Ucraina - in collaborazione con il proprio cliente turco Gardensa Cicekcilik - ha promosso per oggi e domani una raccolta in favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha devastato Turchia e Siria.

Fin dalle primissime ore del mattino infatti, privati, enti e associazioni hanno letteralmente affollato la parte dell’hub logistico situato in Via di Badia 14 a Bottegone (Pistoia) che l’azienda vivaistica pistoiese ha messo a disposizione per la raccolta di beni di prima necessità, che ricordiamo terminerà domani alle ore 17.00.

Tutto il materiale raccolto sarà consegnato direttamente alla Protezione Civile turca.

Si richiedono latte in polvere, pannoloni, vestiario e scarpe invernali (adulti e bambini), coperte, sacchi a pelo, borse per l’acqua calda, torce e thermos.

"Dopo l’eccezionale risultato avuto per l’Ucraina – queste le parole del legale rappresentante della Giorgio Tesi Group Fabrizio Tesi – abbiamo immediatamente risposto alle sollecitazioni avute dal nostro responsabile commerciale per la Turchia Ebru Dane e dal cliente Gardensa Cicekcilik, mettendoci a disposizione per questa iniziativa che rappresenta un piccolo gesto di solidarietà e vicinanza a queste popolazioni in un momento così drammatico per tante famiglie costrette a fare i conti con la devastazione del terremoto. La risposta è stata come al solito eccezionale e per questo voglio ringraziare per la preziosa collaborazione Coldiretti Pistoia, le associazioni e gli enti che ci hanno contattato per collaborare alla raccolta e soprattutto i tantissimi concittadini che con il loro contributo hanno mostrato ancora una volta il grande cuore di Pistoia e del suo territorio".

Fonte: Ufficio Stampa